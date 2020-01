Eriksson, Ibra sente di poter dare qualcosa al Milan

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Ibrahimovic "è il più grande giocatore svedese di sempre, ma non credo potrà tornare in Nazionale": così Sven Goran Eriksson sull'attaccante appena tornato al Milan. Intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport, Eriksson ha spiegato di non vedere Ibra di nuovo con la maglia della sua Nazionale, la squadra ha dimostrato di andare molto forte senza di lui. Invece -ha aggiunto l'ex tecnico della Lazio- non mi aspettavo tornasse al Milan, questa è una sorpresa, ma conoscendolo se ha accettato questa sfida vuol dire che lui sente che è capace di dare qualcosa, e ha già dimostrato che è all'altezza di farlo". (ANSA).