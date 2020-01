Calcio: Conte, tornare a Lecce è una grande emozione

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Tornare a Lecce rappresenta per me una grande emozione, è la città dove sono nato e cresciuto. Ho giù tutti i parenti. Tornare significa qualcosa di speciale, ho esordito con la maglia del Lecce e fatto tanti anni con quella maglia. Il Lecce è nel mio cuore e ci rimarrà per sempre": lo dice il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della trasferta di Lecce.

"Ora sta facendo il suo percorso. Stanno disputando ottime gare - aggiunge - cercano sempre di esprimere un calcio, giocando in maniera propositiva. Ci sono un bravo allenatore e una buona squadra. Questa partita non ha niente di abbordabile.

Dobbiamo fare grandissima attenzione. Alzare la soglia dell'attenzione e tenerla altissima". (ANSA).