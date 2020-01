In bici travolta da auto, gravissima

(ANSA) - BERGAMO, 17 GEN - Una pensionata di 83 anni è stata travolta da un'auto questa mattina ad Arcene, in via Grandi, e ha riportato ferite molto gravi. L'incidente poco dopo le 8.

Per soccorrerla il 118 ha inviato sul posto l'automedica e l'ambulanza. L'anziana è stata quindi trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in coma.