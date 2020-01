Smog: Aci Milano, colpiti automobilisti

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Di fronte ai provvedimenti che "stanno limitando sempre più" la circolazione dei veicoli a Milano, il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa ribadisce che "si sta colpendo prevalentemente il settore della mobilità individuale ovvero, come al solito, gli automobilisti, anche quelli che di tasca propria hanno contribuito a migliorare la qualità dell'aria negli ultimi anni acquistando veicoli più ecologici e meno inquinanti".

"Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa sarà a Milano lunedì per incontrare sul tema gli amministratori locali. Mi auguro - sottolinea il presidente - che quello del rappresentante del governo non sia l'ennesimo esercizio intellettuale fine a se stesso. Bisogna infatti porre finalmente le basi di un programma che preveda interventi strutturali nei confronti di tutte le fonti inquinanti. Quindi: meno divieti che si sono rivelati più demagogici che efficaci e più controlli nell'ambito di una pianificazione concreta a 360 gradi".