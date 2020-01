Immobiliare: Planet Smart City completa aumento da 24 mln

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Planet Smart City, la società che ha come obiettivo offrire a tutti l'opportunità di vivere in case e quartieri migliori, ha completato una nuovo aumento di capitale da 24 milioni di euro portando a 100 milioni di euro la dotazione complessiva della società.

Fondata nel 2015 da Giovanni Savio e Susanna Marchionni, esperti nel settore immobiliare, e presieduta dal fisico e imprenditore Stefano Buono, userà le risorse - spiega una nota - per finanziare il piano di sviluppo della società che prevede, entro il 2023, la realizzazione nel mondo di 30 progetti di edilizia residenziale affordable su larga scala (otto saranno avviati entro il 2020). Una quota sarà inoltre destinata alla ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate e alla creazione di nuovi servizi per le comunità di residenti.

