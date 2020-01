Calcio: ufficiale, Milan cede Borini al Verona

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Fabio Borini si trasferisce dal Milan all'Hellas Verona. Lo comunicano i due club. "Il Milan - si legge sul sito rossonero - comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, Fabio Borini a Hellas Verona. Il club ringrazia Fabio per la professionalità e le qualità personali dimostrate in questi anni, augurandogli tutto il meglio per il futuro professionale e personale". Il Verona, contestualmente, annuncia di "aver sottoscritto con Borini un contratto fino al 30 giugno 2020" e che il giocatore "ha scelto la maglia numero 16", rivolgendogli "un caloroso benvenuto". (ANSA).