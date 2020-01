Ubi Banca: boom per subordinato da 400 mln, domanda 13 volte

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Grande successo per il collocamento di un bond subordinato At1 di Ubi Banca. L'obbligazione, con un taglio di 400 milioni, ha raccolto una domanda di circa 5,5 miliardi di euro, pari a oltre 13 volte l'offerta, riporta Bloomberg. In un contesto di tassi bassissimi gli investitori hanno fatto a gara per accaparrarsi la cedola del 5,875% a cui è stato prezzato il bond, sensibilmente inferiore, grazie alla forte richiesta, all'indicazione iniziale di prezzo (ipt) del 6,5%. Il bond perpetuo, in grado di offrire a determinate condizioni un cuscinetto paragonabile al capitale in caso di perdite, è riacquistabile dalla banca (callable) nel giugno del 2025.(ANSA).