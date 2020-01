Lombardia opta rinnovo contratto Trenord

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Regione Lombardia ha scelto di non fare una gara ma optare per l'affidamento diretto del servizio ferroviario regionale per il periodo 2021-30, sempre a Trenord.

Su questo la giunta ha approvato una delibera proposta dall'assessore ai Trasporti Claudia Terzi. "Il contratto in essere - ha spiegato - scadrà alla fine del 2020. Noi puntiamo ad un affidamento diretto per il periodo 2021-2030 a condizioni migliori delle attuali".

"Bisogna essere chiari - ha aggiunto - ed evitare inutili demagogie. La gara per l'affidamento del servizio ferroviario non è né una panacea né un dogma e non è a priori una garanzia di maggiore qualità. Di fatto nessuna Regione ha svolto gare realmente contendibili. Non esistono in Italia soggetti sufficientemente strutturati in grado di subentrare a Trenord nella gestione di un servizio complesso come quello lombardo, nemmeno nell'ipotetico caso di una suddivisione in lotti".