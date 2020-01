Ladri in casa della top model Ceretti

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Altro furto eccellente a Milano.

Questa volta è stato svaligiato l'appartamento in pieno centro storico della top model Vittoria Ceretti.

La scoperta è avvenuta l'altro ieri, venerdì, quando la modella, 21 anni, bresciana, una delle più richieste dalle maison di moda di tutto il mondo, ha chiamato la polizia.

Secondo i primi accertamenti i ladri avrebbero scassinato un ingresso secondario della sua abitazione in via Morigi, per poi concentrarsi presumibilmente nella camera da letto dove hanno rubato abiti firmati, e quindi di un certo pregio e qualche gioiello, per un valore complessivo di circa 80 mila euro, e poi hanno arraffato anche un paio di migliaia di euro in contanti. Quello a casa della top model e' l'ultimo di una serie di furti avvenuti durante le vacanze natalizie in appartamenti di persone in vista come quello, nel cuore di Brera, a Taylor Mega o al facoltoso imprenditore che vive nello stesso palazzo dell'ex ministro Annamaria Cancellieri vicino a corso Monforte.