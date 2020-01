Operaio precipita in ditta nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Un incidente sul lavoro si è verificato oggi a Lainate, alle porte di Milano. Un operaio di 42 anni è caduto mentre stava effettuando dei lavori e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale, anche se non sembrerebbe in pericolo di vita.

E' accaduto alle 14.30 in una ditta che si trova in via Fangio, la Rottami Metalli Italia, quando l'uomo è precipitato da un'altezza di circa cinque metri. E' stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, con l'elicottero dal 118, all'ospedale S.Gerardo di Monza. I medici sospettano per lui la frattura del bacino. Sul posto, per gli accertamenti, è giunta la Polizia Locale.