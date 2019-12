Aci: La Russa,felice ok monumento Ascari

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "Sono particolarmente felice della decisione del Comune di Milano e della Sovraintendenza di accogliere l'offerta dell'Automobile Club Milano di realizzare - senza costi per l'Amministrazione comunale - un monumento dedicato al pilota e campione del mondo di Formula 1 Alberto Ascari. Il monumento, che sarà posto nell'omonimo largo, vuole rendere indelebile il ricordo di uno sportivo milanese che con le sue vittorie ha contribuito a tenere alto il prestigio italiano nel mondo". Lo dichiara, in una nota, Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano. L'ente interviene dopo l'ok ricevuto dalla Sovrintendenza, dalla Commissione del Paesaggio e dal Municipio 6 di Milano alla posa del monumento in largo Ascari a Milano, nel quartiere Romolo. "Ascari è l'ultimo italiano ad avere vinto il titolo iridato della Formula 1 ed è l'unico ad averlo vinto due volte. Giusto che Milano, sua città natale, lo ricordi in modo adeguato", conclude La Russa.