Natale, festa in Centrale per senzatetto

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Torna il 24 dicembre la festa di Natale per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano: si svolgerà alla Vigilia, a mezzogiorno davanti al Memoriale della Shoah, in piazza Safra.

Alle 12 si terrà la preghiera interreligiosa: pregheranno insieme monsignor Franco Buzzi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana; gli imam Mohsen Mouelhi e Khaled Elhediny; Milo Hasbani, presidente della Comunità ebraica di Milano; il pope ortodosso Padre Emmanuel Carbonaru; il pastore evangelico Marcel Moro e il monaco buddista tibetano Cesare Milani. Interverranno la madrina dei City Angels, Daniela Javarone, e il presidente onorario, Bruno Bella.

Seguirà la distribuzione ai senzatetto di panettoni, dolci e bevande, realizzata in collaborazione con Coop Lombardia.

Mario Furlan, fondatore dei City Angels, invita i milanesi a partecipare a questo momento di solidarietà e di spiritualità.

Magari portando un panettone, da donare a un senzatetto. Per vivere insieme il vero spirito del Natale.