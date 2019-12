Sala, Salvini sa dire una cosa sola

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Sala? Non si occupi solo del centro di Milano ma anche delle periferie, in troppi casi dimenticate da tempo". E' quanto ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini Pronta la replica del sindaco di Milano: "Salvini sa dire solo questa cosa. Non lo sentito tirar fuori un'idea intelligente su Milano che non sia questa affermazione".

"Va bene - ha detto Sala -, ma qui si dimostra che alla dichiarazione segue concretezza e risultati. Auguri per lui". Più di campagne elettorali, Sala ha spiegato di aver "bisogno di continuare a convincere giorno per giorno i cittadini con i fatti". Esclude che Salvini si candidi a sindaco di Milano? "No, non lo escludo", ha concluso Sala.