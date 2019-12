Mafia: Dolci, uniti si vince

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Ad avviso del procuratore aggiunto di Milano, responsabile della Dda, Alessandra Dolci, per combattere la criminalità organizzata serve "una sinergia istituzionale e quindi istituire dei raccordi formativi" in quanto "uniti si può vincere, o almeno pensare di vincere".

Il magistrato, che partecipa a un convegno in prefettura a Milano sul ruolo dei prefetti nella lotta alle mafie, ha spiegato che, in termini di collaborazione da parte delle vittime della criminalità "è cambiato poco" rispetto al passato "ma dobbiamo riconquistare il rapporto di fiducia con il cittadino e le vittime, che devono conoscerci e fidarsi di noi".

Servono più risorse? "Risorse servono in termini di presenza delle forze di polizia perché a Milano abbiamo un problema di carenza di organici nelle forze di polizia. Ma comunque non voglio avere degli alibi. Si va avanti", è stata la risposta.