Calcio: Atalanta; a Bologna senza Gomez e con 2 Primavera

(ANSA) - BERGAMO, 14 DIC - Alejandro Gomez non figura nella lista dei 19 convocati da Gian Piero Gasperini per l'Atalanta a Bologna. L'argentino non ha recuperato dalla contusione alla coscia e viene preservato in vista del possibile recupero per il lunch match di domenica 22 in casa col Milan insieme a Josip Ilicic (elongazione al flessore destro).

Il tecnico, dopo Simon Kjaer, praticamente fuori rosa, rinuncia anche al laterale Guilherme Arana: i due, in prestito dal Siviglia, se ne andranno nella sessione invernale del calciomercato, col brasiliano a un passo dalla Spal. Dentro i Primavera Roberto Piccoli (centravanti) ed Ebrima Colley (jolly offensivo; a margine della conferenza stampa era invece stato annunciato Amad Traore) in un attacco che, perdurando l'assenza di Duvan Zapata, dispone dei soli Luis Muriel e Musa Barrow.

(ANSA).