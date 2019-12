Valverde: 'Il Real Madrid? Prima c'è la Real Sociedad'

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Per il momento dobbiamo concentrarci sulla partita di domani sul terreno dell'Anoeta, al 'Clasico' casomai penseremo dopo. Affrontiamo un impegno alla volta e, se è vero che la sfida contro il Real Madrid prende molte energie, i tre punti in palio contro la squadra di Zidane valgono lo stesso di quelli a San Sebastian". Così, in conferenza stampa, Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona.

La squadra catalana sarà in campo domani alle 16 nei Paesi Baschi, a San Sebastian, contro la Real Sociedad che "è sempre una delle trasferte più difficili della stagione". "Abbiamo vinto nelle ultime due partite ma, prima di queste risultati positivi, c'era stata una serie negativa - spiega Valverde -.

Loro sono molto bravi, occupano il quarto posto e, nell'ultimo match disputato al Camp Nou, ci hanno fatto soffrire. Sarà una partita difficile".

Dopo la trasferta di San Sebastian, mercoledì il Barcellona ospiterà il Real Madrid nel recupero del 'Clasico', che il 26 ottobre scorso non si giocò per le tensioni legate alle condanne dei leader del movimento separatista catalano. Da allora a oggi Barcellona e Real Madrid sono andare a braccetto in vetta alla classifica della Liga.

Riguardo il mercato, e a qualche possibile partenza, come quella di Arturo Vidal in direzione Inter, Valverde taglia corto: "Sono informazioni che non provengono da noi, ma dall'Inter. Loro sapranno cose che io non so. Il mercato non è ancora iniziato. Abbiamo tre partite prima della fine dell'anno, vediamo se ci saranno operazioni convenienti per noi, poi decideremo".

Il Barcellona è sul punto di recuperare i terzini Semedo e Jordi Alba, che si sono allenati, ma non Arthur: il centrocampista brasiliano è alle prese con la pubalgia e anche domani rimarrà fuori. (ANSA).