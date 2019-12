Federfarma, campagna contro il tabagismo

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - "Spegni la sigaretta e accendi la salute" è il titolo della nuova campagna di sensibilizzazione per la lotta al tabagismo promossa da Federfarma Lombardia con il patrocinio di Regione Lombardia. L'iniziativa verrà presentata domani mattina alle 11 al Pirellone. I dati della sorveglianza PASSI ('Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia', promosso e finanziato dal ministero della Salute) attestano che sono quasi il 24% i fumatori in Lombardia sul totale della popolazione regionale. Di questi, il 35,4% tenta di smettere di fumare. Tra chi riesce in questo tentativo, il 12% dichiara di aver smesso con l'utilizzo della sigaretta elettronica, più basso è invece il ricorso a farmaci o cerotti e raro il ricorso ai servizi o ai corsi offerti dalle Asl.

Considerando questi fattori e la necessità di incrementare le campagne di informazione sui danni provocati dal tabacco, Federfarma Lombardia ha chiamato a raccolta le farmacie sul territorio.