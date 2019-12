Truffa su auto usate,25 misure cautelari

(ANSA) - BOLOGNA, 11 DIC - Sono 25 le misure cautelari eseguite da Polizia e Guardia di finanza tra Ravenna e Brescia nei confronti di una banda di truffatori nel commercio di auto usate. In carcere sono finite 5 persone, altre 7 ai domiciliari e per 13 ci sarà l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I reati contestati sono di associazione a delinquere, truffa e trasferimento fraudolento di valori. Sotto sequestro anche 18 imprese. L'operazione ha disarticolato un sodalizio dedito alle truffe nel commercio di veicoli usati e al trasferimento fraudolento di valori, composto per la maggior parte da cittadini di origine romena attivi in Romagna e Lombardia. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, è stata condotta dalle Squadre Mobili e Polizia Stradale di Ravenna e Brescia, supportati da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale di Bologna, e la Guardia di Finanza di Ravenna.