Milano-Cortina: Malagò, San Siro? Siamo laici sulla vicenda

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, non raccoglie la speranza del sindaco di Milano Giuseppe Sala di vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a San Siro e si considera "laico" e spettatore della vicenda. "Dobbiamo stare fuori da questa vicenda - spiega Malagò, a margine del seminario organizzato dal Cio al Pirellone -, nel dossier è inserito San Siro ma non so se ci sarà questo San Siro, un altro San Siro, un San Siro piccolo e un altro al fianco. A noi va bene tutto, giusto che la partita riguardi Inter e Milan e il Comune. Noi siamo completamente laici a riguardo". (ANSA).