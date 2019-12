Ricci Bitti, audio Sabelli? Prova mostruosità Sport e Salute

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Il fuorionda in cui il presidente di Sport e Salute, Rocco Sabelli, parla della Giunta del Coni sollecitando i rappresentanti della Federcalcio a "tirare fuori le palle", "è un'ulteriore riprova, qualora ce ne fosse bisogno, della mostruosità in cui ci ha lasciato questa legge delega, per cui una società di diritto privato come Sport e Salute, che sarebbe nata per servire la missione del Coni, invece si permette di interferire sull'istituzione, e decide di decidere.

Solo in Italia può succedere". Lo ha detto all'ANSA Francesco Ricci Bitti, membro della Giunta del Coni e presidente dell'Asoif. A margine del seminario del Cio su Milano-Cortina, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha preferito rinviare ogni commento: "Per rispetto alla Giunta, parlerò il 17".

(ANSA).