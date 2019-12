Piazza Fontana: a Milano 17 formelle

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Diciassette formelle con i nomi delle vittime dell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura sono state poste in piazza Fontana, a Milano, a tre giorni dal cinquantesimo anniversario della strage da cui ebbe inizio la strategia della tensione. A queste pietre ne è stata aggiunta una diciottesima, più grande, che sotto la data in cui esplose la bomba - 12 dicembre 1969 - e lo stemma del Comune di Milano riporta la scritta "ordigno collocato dal gruppo terroristico di estrema destra Ordine Nuovo".

A svelare le formelle, messe in cerchio intorno alla fontana della piazza, è stato il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo insieme al presidente dell'Associazione familiari delle vittime, Carlo Arnoldi. La posa delle formelle, ha detto Scavuzzo, "è un gesto che onora il ricordo di cittadini innocenti che avevano ognuno la propria storia e la propria unicità, un tributo della città al loro sacrificio".