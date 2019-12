Nuovo comandante Reazione Rapida Nato

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - Cambio al vertice per il Corpo di Armata di Reazione Rapida della NATO in Italia di Milano. Il generale di Corpo d'Armata Roberto Perretti lascia l'incarico al pari grado Guglielmo Luigi Miglietta. La cerimonia del passaggio di consegne si è tenuta questa mattina all'interno della base Nato di Solbiate Olona. "Lascio l'incarico con il sorriso, perchè in questi anni ho dato tutto quanto era nelle mie possibilità" - ha detto Perretti - con l'orgoglio di comandare un'unità multinazionale solida grazie alla ricchezza umana e professionale dei suoi uomini e donne, una Squadra su cui poter fare pieno affidamento, che permesso di ottenere grandi risultati". Negli ultimi tre anni il Comando Nato ha portato a termine diverse operazioni di successo per l'Alleanza, tra cui lo svolgimento nel 2018 del ruolo diLand Component Command della Nato Response Force(Nrf) e l' esercitazione "Eagle Meteor".