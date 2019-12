Fuori strada in un canale, gravissimo

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Cusago, nel Milanese. Un uomo di 40 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere finito fuori strada con la sua vettura, dentro un canale pieno d'acqua. Lo ha comunicato il 118. I medici sono intervenuti alle 2.45 in via Europa, insieme ai vigili del fuoco, estraendo il conducente, che si trovava da solo in auto immerso nell'acqua. Trasportato in arresto cardiaco all'ospedale Policlinico di Milano, è considerato in imminente pericolo di vita.