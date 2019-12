Champions: Favre, Dortmund resti concentrato sulla propria sfida

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "L'unica cosa certa è che dovremo cercare di vincere, il resto è un rebus. Tutto è ancora possibile, tutto può ancora accadere nella serata di domani".

Così Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, la squadra che contende all'Inter la qualificazione agli ottavi della Champions League, parlando in conferenza stampa.

Domani sera i tedeschi saranno impegnati in casa contro i cechi dello Slavia Praga, formazione ormai fuori dai giochi, e scenderanno in campo con la testa alla sfida di San Siro, fra i nerazzurri e il Barcellona. "Potremmo andare avanti in questo torneo anche pareggiando - aggiunge il tecnico francese - questo però sarebbe un risultato che ci mette nelle condizioni di aspettare notizie da Milano. Noi resteremo concentrati sulla nostra sfida e alla fine sarà il campo a decidere chi deve proseguire in questa competizione". (ANSA).