Rissa in parco a Milano, due feriti

(ANSA) - MILANO, 8 DIC - Una rissa, nel tardo pomeriggio di ieri nel parco della Martesana a Milano, tra nordafricani e filippini ha causato il ferimento di due egiziani a colpi d'arma da taglio. Sono stati dei cittadini a dare l'allarme e i carabinieri, al loro arrivo, hanno trovato i due, di 17 e 18 anni, a terra, colpiti al torace. Il maggiore è stato portato in ospedale in gravi condizioni, il secondo, per quanto ricoverato, è meno grave. I carabinieri stanno cercando di accertare le ragioni della rissa.