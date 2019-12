Pioli "Mihajlovic un esempio, spero di abbracciarlo"

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Stefano Pioli spera domani di "poter salutare e abbracciare" Sinisa Mihajlovic, nonostante sia conscio che il Bologna "sia più forte" con il tecnico che sta lottando contro la leucemia in panchina. "E' un esempio per tutti - spiega Pioli nella conferenza alla vigilia della gara contro il Bologna -, per la sua volontà di superare questa situazione difficile. Io da questa estate tifo Bologna e riprenderò a tifare per loro da lunedì. Mihajlovic ha affrontato la situazione con determinazione, la società si è comportata in maniera perfetta e la città si è stretta attorno a lui in un momento delicato. Non avevo dubbi, ho lavorato da loro e ho ottimi ricordi". (ANSA).