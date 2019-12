Milano blindata, in piazza i lavoratori Auchan

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Prima della Scala blindata, a Milano. A poche ore dall'inizio della Tosca, il centro della città è spaccato in due dalle transenne che circondano l'area attorno al teatro. La piazza antistante, dove campeggia la statua di Leonardo Da Vinci, è un'isola vuota con due accessi pattugliati da un corposo cordone di forze dell'ordine. Davanti all'ingresso di palazzo Marino si sono riuniti i lavoratori ex Auchan, in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli oltre 6.200 esuberi dichiarati da Conad, di cui oltre 700 lavoratori con famiglia della sede centrale di MilanoFiori (Rozzano). (ANSA).