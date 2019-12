Calcio: Roma perde Dzeko e Pau Lopez, out contro Inter

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Non ce la fa Edin Dzeko. Il bomber della Roma, alle prese con l'influenza, partirà dalla panchina nella sfida di questa sera contro l'Inter. Nessun centravanti di ruolo quindi per Fonseca, con Zaniolo, Mkhitaryan e Perotti che a turno dovrebbero giocare come prima punta. Per il tecnico giallorosso una tegola che si aggiunge all'assenza di Pau Lopez. Il portiere spagnolo non ha superato i problemi muscolari e andrà in tribuna, sostituito dal 1' dal rientrante Mirante. Spazio tra i titolari anche per Santon, che prende il posto di Spinazzola.

Poche le sorprese invece nella formazione dell'Inter: Conte rilancia Godin nel trio difensivo con D'Ambrosio in panchina e la coppia Candreva-Biraghi sulle fasce, mentre Borja Valero completerà il centrocampo insieme a Brozovic e Vecino. In attacco, confermata la coppia Lautaro-Lukaku. (ANSA).