Sala, a marcia contro odio 560 sindaci

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "Sono già 560 i sindaci che hanno confermato la loro presenza alla marcia L'odio non ha futuro" promossa il 10 dicembre dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dall'Anci in solidarietà alla senatrice a vita, Liliana Segre, dopo le minacce ricevute. Lo ha detto il sindaco Sala nel corso della presentazione del libro Photoansa 2019 alla Fondazione Feltrinelli di Milano. I sindaci che hanno confermato la loro presenza arrivano "da tutte le Regioni e molti dal sud - ha aggiunto -. Partiremo da via Dante, passeremo da piazza del Duomo ed entreremo in Galleria Vittorio Emanuele II". Un'immagine quella di "quasi 600 sindaci" in fascia tricolore che attraversano la Galleria che secondo Sala sarà "un grande colpo d'occhio" e che "finirà nel vostro libro il prossimo anno". "I sindaci saranno di tutte le parti politiche. Ci tengo molto a questo evento perché siamo amministratori, ma facciamo anche politica", ha concluso.