P. Fontana, mostra in ricordo vittime

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Nel cinquantesimo anniversario di di una delle pagine più drammatiche della storia della Repubblica italiana, domani alle 16 nella Casa della Memoria di via Confalonieri a Milano sarà inaugurata la mostra "17 Graffi.

Piazza Fontana 50esimo". Lo rende noto la Casa della Memoria la quale spiega che la mostra è realizzata da photoSHOWall con l'Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969, il Comune di Milano e la stessa Casa. Diciotto fotografie, corredate da una poesia, per onorare le vittime e ricordare che i parenti non hanno smesso di contare e dimenticare i 18.262 giorni trascorsi da quel pomeriggio del 1969. Diciassette fotografie, una per ogni vittima, realizzate da altrettanti fotografi, sono rappresentazione e interpretazione di chi allora perse la vita e saranno consegnate all'Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969 stampate in fineart da CILAB. La diciottesima invece, anch'essa accompagnata da una poesia, è stata invece concepita come immagine simbolica dell'intero percorso espositivo.