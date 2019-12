A Milano una serata per celebrare Andrea G. Pinketts

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - "Ci vediamo al Trott", diceva a chi gli chiedeva un appuntamento. E non poteva che essere organizzata a "Le Trottoir", la casa d'elezione di Andrea G.

Pinketts, la serata dedicata allo scrittore a un anno dalla sua scomparsa.

Così, il 20 dicembre dalle 19 a mezzanotte, il locale dove scriveva gli dedicherà una serata in cui i due piani, compresa la sala che porta il suo nome, saranno un palcoscenico per chiunque, scrittore, artista, giornalista, musicista, abbia incrociato la sua strada e voglia rendergli un tributo attraverso una canzone, una poesia, un semplice ricordo. (ANSA).