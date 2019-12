Atalanta: Bellini "Champions? Ci crediamo"

(ANSA) - BERGAMO, 03 DIC - "Alla Champions ci crediamo tutti, ma nonostante la sua dimensione europea la forza dell'Atalanta risiede nella sua 'provincialità', nella sua identificazione col territorio che non trova uguali in nessun'altra piazza".

Gianpaolo Bellini, bandiera nerazzurra e attuale vice allenatore della Primavera, esprime ottimismo riguardo alle possibilità della prima squadra di qualificarsi agli ottavi battendo lo Shakhtar a Kharkiv l'11 dicembre.

"Anche dopo le prime due sconfitte nel girone avevamo la sensazione di potercela giocare all'ultima partita - prosegue Bellini, che ha sfilato a Oriocenter per la collezione autunno-inverno del partner societario Yes-Zee -. La crescita negli ultimi tre anni è stata molto veloce, grazie ingredienti mixati alla perfezione, dalla presidenza ai giocatori passando per i dirigenti. E poi c'è un settore giovanile d'élite con la Primavera prima nel girone di Youth League". Bellini manifesta soddisfazione per il 3-0 di Brescia sabato scorso: "Vincere il derby è sempre una bella soddisfazione da bergamasco, non c'era da tanto. Ma bisogna andare oltre il Brescia, perché l'obiettivo in campionato è di riconfermarsi". (ANSA).