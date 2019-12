Premi: a Zanetti il 'Mecenate dello sport 2019'

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Sarà assegnato a Javier Zanetti il Premio Mecenate Dello Sport - "Varaldo Di Pietro" 2019. La cerimonia di consegna del riconoscimento, patrocinato dal Coni e dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, si svolgerà a Milano l'11 dicembre, alle ore 11,00 allo stadio San Siro, presente anche il n.1 dello sport Giovanni Malagò. L'evento sarà presentato dal vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale. Il premio giunto all'8/a edizione vuole dare il giusto riconoscimento a coloro che hanno di recente fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e l'esaltazione dei suoi valori universali.

Il vicepresidente dell'Inter Zanetti è una delle figure più rappresentative per le sue qualità di uomo di sport, a cui ha voluto legare una intensa attività di carattere sociale. Il comitato tecnico presieduto dal dott. Giovanni Di Pietro, presidente della "Fondazione Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro", ha deciso di assegnare il riconoscimento a Zanetti con la seguente motivazione: "Esemplare figura di uomo di sport, Javier Zanetti rappresenta un riferimento a livello mondiale per la sua riconosciuta capacità di comunicare, in campo e fuori, alti valori etici e morali attraverso l'attività sportiva e umanitaria. Campione di stile e professionalità, si è sempre battuto dimostrando grande fair play nel raggiungimento dei propri obiettivi con tenacia, coraggio e lealtà". (ANSA).