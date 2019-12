Casaleggio, non preoccupato Commissione

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Assolutamente no" non mi preoccupa anche perché la Casaleggio Associati "non è una fondazione". Così Davide Casaleggio ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine dell'evento Italia Direzione Nord, se è preoccupato di una eventuale Commissione parlamentare sui finanziamenti ai partiti e alle fondazioni. Da Italia Viva hanno sottolineato che sotto il faro andrebbe messa anche la Casaleggio Associati. La Casaleggio associati "non è una Fondazione politica", ha concluso Davide Casaleggio.