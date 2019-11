A Milano la 'Knam Chocolate Experience'

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Quattro giornate all'insegna del cioccolato, della pasticceria, della grande cucina.

Un'esperienza sensoriale e del gusto con tante occasioni per dilettarsi assieme a Ernst Knam, tedesco di nascita, italiano di adozione, uno dei volti noti della cucina in tv grazie alla conduzione di "Bake off Italia". La Knam Chocolate Experience, dal 28 novembre al 1 dicembre, porta a Milano una lunga serie di eventi, in scena al N10, il nuovo spazio polifunzionale di viale Montegrappa 10, recentemente aperto dall'ex calciatore Alessandro Del Piero. Si parte la mattina con le colazioni golose firmate da Knam e poi nell'arco della giornata con showcooking - ospiti Fabrizio Nonis, Salvatore Salvo e Roberto Valbuzzi - brunch, aperitivi e cene. Tutto aperto al pubblico degli amanti del cioccolato, dei dolci e dei loro abbinamenti con altri ghiotti ingredienti. Il filo conduttore è un binomio insolito quanto intrigante: cacao e sciroppo d'acero.