IL 10 luglio 'S. Siro canta Max', Pezzali show

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Il 10 luglio Max Pezzali ha deciso di dare una grande festa per i suoi trent'anni di carriera e di farlo allo stadio di San Siro.

Ad anticipare la notizia è stato ieri Fiorello in un post su instagram. "Non ho resistito a non spoilerare manifesto!! Scusa Max Pezzali ma è troppo bello ! Poi tu a sansiro !!" 'San Siro canta Max' è il titolo scelto per quello che nelle intenzioni sarà un maxi karaoke con il pubblico coinvolto a cantare i suoi successi più famosi da 'Nord, Sud, Ovest, Est' a 'Sei un mito', da 'Canzone d'amore' ai brani più recenti.

Le prevendite si apriranno online sul sito Ticketone.it alle 11 del 29 novembre, mentre i biglietti saranno disponibili nelle rivendite autorizzate Ticketone dalle 11 del 4 dicembre. (ANSA).