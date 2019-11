Maltempo, Fontana: 'Continua monitoraggio'

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - La sala operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia continua a monitorare le zone lungo i fiumi, in particolare Ticino e Po, particolarmente colpite dalle precipitazioni degli ultimi giorni. Lo comunica il governatore Attilio Fontana in una nota, ringraziando "tutte le donne e uomini che, con professionalità e dedizione, lavorano costantemente per garantire la sicurezza dei cittadini e limitare i danni del maltempo".