Migliaia controlli stradali nel Milanese

Novembre è stato un mese di intensi controlli stradali per le polizie locali di Milano e provincia, che durante l'operazione 'Smart' hanno individuato numerosi reati e irregolarità oltre a verificare 'a strascico', tramite la lettura della targa, 6.353 veicoli (di cui 371 non in regola). Lo ha comunicato l'assessorato alla Sicurezza della Regione.

Durante i posti di controllo, invece, sono stati verificati 2.264 veicoli, emessi 621 verbali di infrazione, effettuati 33 tra fermi e sequestri, rilevati 9 sinistri, sottoposti ad alcool test 667 guidatori (6 i positivi), sottoposti a drug test 14 conducenti (2 positivi) e ritirate 16 patenti.

"Si tratta della seconda operazione Smart del 2019 - ha dichiarato l'assessore, Riccardo De Corato - I numeri dimostrano che questo tipo di interventi dovrebbero essere sempre di più. Il nostro impegno, come Regione Lombardia, è quello di creare le condizioni per aumentare i controlli sinergici".

L'Assessorato ha precisato che "sono stati 339 gli agenti impegnati nei 15 comuni capofila (Bollate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Garbagnate Milanese, Legnano, Magenta, Milano, Paderno Dugnano, Pieve Emanuele, Rho, San Giuliano Milanese, Senago, Sesto san Giovanni e Trezzo sull'Adda), 68 in totale. In tutto 120 le auto impegnate, oltre a 20 unità mobili, 24 moto, 30 etilometri, 10 drugtest, 13 telelaser, e altro ancora".

"Ai tanti amministratori e ai comandanti delle polizie locali - ha detto De Corato - che ho incontrato nel corso di questa operazione Smart, ho raccomandato di presentare il progetto che consentirà ai Comuni di acquistare strumenti anche tecnologici a supporto dell'attività. Il bando è già stato pubblicato da Regione Lombardia. Sarà possibile acquistare: biciclette elettriche, droni, radio portatili e veicolari, Dash cam (telecamera da cruscotto), bodycam o telecamere indossabili, defibrillatori semiautomatici portatili, metal detector portatili, fototrappole, laser scanner, simulatori auto, moto e bici professionali, materiale didattico per insegnamento della sicurezza stradale nelle scuole, autovetture ecologiche, moto e scooter destinati alle polizie locali, moto d'acqua, gommoni, motoslitte e colonnine Sos".