Fontana:no stato emergenza inaccettabile

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Il no allo stato d'emergenza richiesto dalla Lombardia per i danni causati dal maltempo a luglio e agosto, è "una decisione inaccettabile e incomprensibile". Lo scrive sui social il governatore lombardo Attilio Fontana, aggiungendo che "Regione Lombardia ha investito decine di milioni di euro per opere contro il dissesto idrogeologico, ma senza l'aiuto del Governo anche un'amministrazione virtuosa come la nostra non può far fronte ai 207 milioni di danni che la Lombardia ha subito quest'estate".