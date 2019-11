Calcio: Sarri, virtual coach? Se loro usano la Var...

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - "Il virtual coach? Non so neanche quello di cui stai parlando...". Alla vigilia della trasferta di Bergamo, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri risponde così ai giornalisti che durante la conferenza stampa della vigilia gli chiedono un parere sull'introduzione in panchina della tecnologia. "E' un tablet che vi dà consigli...", risponde il giornalista. "Ah, da 5 anni si usano di nascosto... li usano tutti - sostiene l'allenatore bianconero - Ormai sono 5 anni che nelle panchine girano questi strumenti. Se loro utilizzano la Var non vedo perché noi non possiamo usare la tecnologia".

(ANSA).