Calcio: Inter; Antonello, risultati finanziari storici

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - ''Abbiamo inanellato nuovi risultati importanti e storici. Abbiamo raggiunto i 417 milioni di fatturato, con 218 milioni di euro di crescita dall'arrivo del gruppo Suning. Ma non ci accontentiamo'': Alessandro Antonello, ad dell'Inter, durante un incontro con i partner del club nerazzurro il 'Partners Get Together', sottolinea i progressi fatti in ambito finanziario. ''Vogliamo crescere ancora in termini di fatturato - spiega - anche per poter investire nel rafforzamento della squadra''.(ANSA).