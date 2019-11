Furti di beni di lusso, sette arresti

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Gli agenti della Polizia di Stato di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, un italiano e sei sudamericani, i quali appartenevano a un gruppo che commetteva furti di beni di lusso in negozi di abbigliamento, telefonia e di ottica, per un valore superiore a 800 mila euro. I colpi sono stati messi a segno a Milano tra l'aprile 2017 e il giugno 2018. Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano e hanno ricostruito il modus operandi del gruppo in cui i componenti avevano ruoli ben precisi.