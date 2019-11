Conte: Milano deve inorgoglire l'Italia

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - "Milano è un punto di riferimento nazionale, dobbiamo essere tutti orgogliosi delle performance che sta realizzando". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i giornalisti al termine dell'incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e la sua giunta.

"Una città che cresce a questo ritmo e sta conquistando tanti primati in tanti campi, è una città che deve inorgoglire tutta l'Italia - ha aggiunto -. Il fatto che sono qui è una dimostrazione che per me non c'è divario tra nord e sud, viaggio molto al sud ma non trascuro Milano". Milano "esprime dei modelli significativi e dobbiamo confrontarci e acquisire maggiore conoscenze delle ragioni del suo successo - ha concluso - e darle anche riposte sulle criticità che esprime. Non permetterò mai che si crei una frattura tra il livello nazionale e locale".