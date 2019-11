Bartolini cucina per Pane Quotidiano

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Lo chef Enrico Bartolini, recentemente insignito della prestigiosa terza stella Michelin per il suo ristorante all'interno del MUDEC - Museo delle Culture di Milano, sabato 23 novembre cucinerà per gli ospiti di Pane Quotidiano, Onlus attiva da oltre 120 anni a servizio di chi ha bisogno.

Sono molte le persone che ogni giorno si mettono in fila presso le due sedi milanesi dell'associazione e, grazie al contributo di tante aziende e al lavoro dei volontari, ricevono gratuitamente generi alimentari e beni di conforto. Presso la sede storica di Viale Toscana 28, recentemente rinnovata, lo chef Bartolini preparerà personalmente il pranzo per cinquanta di loro.