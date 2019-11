Acerbis,da minibond serenità finanziaria

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - L'emissione di minibond "ci ha dato una estrema serenità dal punto di vista finanziario e ci ha consentito di investire in progetti ambiziosi". Così, l'amministratore delegato del Gruppo Acerbis, Guido Acerbis, racconta l'esperienza dell'azienda bergamasca che nel 2018 ha quotato obbligazioni per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro sul segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana.

Il progetto di quotazione "è iniziato tre anni fa. Abbiamo avuto un processo di avvicinamento di un anno e mezzo perché internamente dovevamo chiarire, a livello di governance, il nostro piano industriale e capire che eravamo più responsabili", spiega Acerbis, che adesso guarda al nuovo segmento ExtraMot Pro 3, dedicato alle emissioni di obbligazioni o titoli di debito da parte di società non quotate su mercati regolamentati. "E' un percorso che vogliamo mantenere e saremo attenti e presenti a tutte le evoluzioni che avrà questo mercato".