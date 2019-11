Vigile ucciso:Comune Milano parte civile

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - E' stato rinviato al prossimo 26 novembre il processo milanese a carico di Milos Stizanin, nomade serbo accusato di concorso in omicidio volontario per la morte dell'agente di Polizia locale Niccolò Savarino che, il 12 gennaio 2012 a Milano, venne travolto e ucciso da un suv, mentre svolgeva un controllo di routine. Stizanin era nell'auto guidata dall'allora 17enne Remi Nikolic, già condannato in via definitiva a 9 anni e 8 mesi dai giudici minorili e che, poi, due anni fa ottenne l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Nell'udienza di oggi si sono costituiti parti civili i familiari di Savarino e il Comune di Milano. Lo scorso luglio, a Stizanin, già detenuto per fatti di droga commessi in Serbia e che era in attesa di estradizione, è stata notificata in carcere un'ordinanza con l'accusa di concorso in omicidio volontario aggravato. In appello nel 2018, per il serbo venne riqualificata l'accusa da favoreggiamento a concorso in omicidio.