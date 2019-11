Libri: Vecchi, da Canale 5 alle favole con il lupo cattivo

- MILANO, 18 NOV - Un "esordio da favola" per il giornalista e scrittore Francesco Vecchi, volto noto di Mediaset e conduttore da anni del programma 'Mattino 5': dal 21 novembre sarà infatti in libreria 'La vera storia del lupo cattivo' (BookRoad Editore), in cui Vecchi racconta proprio in forma di favola "come il lupo è diventato cattivo e soprattutto perché".

E' "una storia di paura perché racconta di un personaggio di paura".

I proventi della vendita di questo libro per l'infanzia saranno devoluti in beneficenza al progetto scelto per il 2019-2020 dalla Fabbrica del Sorriso, ovvero per sostenere l'attività della Cooperativa Sociale Parco del Mulino di Livorno. Con il progetto "Io qui lavoro" sostenuto da Mediafriends, la cooperativa si pone l'obiettivo di dare a ragazzi con disabilità una vera possibilità lavorativa che li aiuti ad essere autonomi, a garantirsi un futuro e a diventare una risorsa per la società.

Vecchi ha già pubblicato due romanzi, pluripremiati, con Leone Editore.