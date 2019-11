San Siro, Sala 'nuovo stadio fattibile'

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - "Io ribadisco la nostra più che aperta disponibilità a un nuovo stadio. I limiti li abbiamo espressi, ma sono limiti che a mio giudizio rendono comunque fattibile lo stadio. Noi parliamo 90 mila metri di quadri superficie lorda pavimento, quindi io penso che anche per squadre possa essere una buona opportunità". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala parlando del progetto del nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare nell'area di San Siro. A chi gli ha chiesto se è in programma un incontro con i club, Sala ha risposto: "Non c'è un'agenda, da un lato ci sono le comunicazioni che partono da entrambe le parti, speso su suggerimento degli avvocati. Quello che ha detto ieri l'assessore Maran è molto semplice: parallelamente vediamoci e cerchiamo di capirci. Mi sembra una cosa giusta".