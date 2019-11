Lukaku "sono al 100%, va tutto bene"

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - "Sono al 100%, ho avuto solo un'infiammazione nella punta del piede, ma ora sto bene. Va tutto bene con l'Inter e anche con la nazionale, il livello di allenamento è molto alto". L'attaccante del Belgio e dell'Inter, Romelu Lukaku, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Russia, tranquillizza sulle sue condizioni fisiche. L'attaccante dell'Inter parla anche del suo rapporto molto positivo con Antonio Conte: "È più una questione di onestà, quando non gioco bene, voglio che me lo dica, ho 26 anni, posso ancora migliorare - ha sottolineato l'attaccante -. Koeman, Mourinho e Conte sono stati onesti e non mi hanno mai mentito.

Anche il mio rapporto con Solskjaer era buono, ma volevo andarmene, glielo dissi a marzo".