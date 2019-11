Presentata nuova stagione sciistica

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Circa 900 chilometri di piste, 310 impianti, 27 stazioni sciistiche. E ancora, 2.700 maestri di che operano in oltre 67 scuole nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo, Lecco, Como e Varese. Sono i numeri della la nuova stagione sciistica lombarda, presentata questa mattina in Regione durante l'evento 'Montagne di Lombardia'. Per il governatore Attilio Fontana, "l'apertura ufficiale della stagione sciistica invernale inizia con i migliori auspici".

Infatti – ha sottolineato Fontana – è già arrivata anche la prima neve su tutte le montagne lombarde, senza dimenticare che si tratta del primo inverno dopo la conquista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026".